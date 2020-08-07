Пациенты с COVID-19 перестали бояться и теперь уверены, что врачи им помогут - Саевич

7 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Эмоциональное состояние пациентов с COVID-19 за последнее время сильно изменилось - раньше они боялись, а теперь уверены, что им помогут. Таким наблюдением поделилась с журналистами главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В.Клумова Наталья Саевич, которая сегодня участвовала во встрече Президента Беларуси с работниками системы здравоохранения и была удостоена государственной награды, передает корреспондент БЕЛТА.

Больница, которую возглавляет Наталья Саевич, в период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией была перепрофилирована для приема соответствующих пациентов. "Каждый корпус клиники был перепрофилирован под инфекционный. И офтальмологи, и гинекологи, и хирурги - все работали с ковидными пациентами. Поначалу ситуация была сложная, потому что не знали, что за инфекция. Но не прошло и недели, как мы уже знали, что делать", - вспоминает главврач.

"Пациенты были в ужасном эмоциональном состоянии. Преобладало чувство страха от того, что их могут не спасти, - продолжила она. - Сейчас таких пациентов почти нет. Каждый понимает: да, такая болезнь есть, мы с ней живем, она может еще продолжаться, но чувства страха нет. Все понимают, что есть специальные протоколы, врачи умеют лечить. Пациенты спокойно уходят на самоизоляцию, госпитализируются, выздоравливают и отправляются домой".

Наталья Саевич также отметила хорошее оснащение больницы средствами индивидуальной защиты, которые поставлялись как со стороны государства, так и по инициативе предприятий, частных лиц.

Главврач признательна за высокую оценку работы врачей и решение о присуждении им госнаград. Она убеждена, что самых теплых и искренних слов благодарности заслуживают все сотрудники больниц. "Это оценка работы не конкретного человека, а коллектива, где работает награжденный. Один человек никогда не смог бы сделать то, что удалось сделать командой", - подчеркнула она. По словам Натальи Саевич, коллектив клиники работал как никогда сплоченно. "Основная нагрузка легла на более молодых врачей, интернов. Проблем с коллективом не было никаких. Все очень быстро сплотились, - рассказала она. - Да, нечасто бывали дома. Каждый понимал, что нужно свести к минимуму контакты с родными. Например, мой сын, закончив 6-й курс медуниверситета, работал в реанимации 10-й городской больницы Минска, и бывало, что мы могли неделю не видеться. Нам помогало выдерживать такой ритм то, что пациенты уходили здоровыми и уверенными, что если с кем-то из родных что-то случится, медики обязательно помогут".-0-