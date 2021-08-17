Педагогических классов в столичных школах станет больше

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в новом учебном году вырастет количество педагогических классов. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ирина Чернявская.

"Мы увеличиваем число педагогических классов на 12 - всего в этом году их будет 35", - сказала Ирина Чернявская.

При этом она не исключила, что это количество может поменяться после августовского совета: какие-то школы дополнительно могут изъявить желание открыть у себя педагогический класс. "Мы сможем точно сказать цифру в сентябре, когда будет проведено анкетирование детей и их потребность, - добавила Ирина Чернявская. - Вчера читала информацию педуниверситета и очень порадовалась, что и мальчишки идут в педуниверситет, конкурс у них три человека на место на определенные специальности. И дети идут с более высокими баллами, чем в предыдущие годы".

Обучение в педагогических классах дает определенное преимущество: специализированную подготовку и возможность поступления в педвуз без экзаменов. "Главное, воспитать в девочке или мальчике желание войти в класс к детям и научить их, отдать свои знания и душу", - отметила представитель комитета по образованию.

В целом, по ее словам, в этом году проведена большая организационная работа, изучение потребности в специалистах. Помимо педклассов увеличен выпуск из педколледжа комитета по образованию.

Эти шаги необходимы, потому что из более чем 33 тыс. педагогических работников Минска молодых специалистов - 1681. Очень много педагогов пенсионного возраста (24%), а нужна молодежь, которая проще схватывает новшества, внедряет цифровые технологии.

"Не хватает воспитателей в дошкольных учреждениях. В каждом из 486 таких не достает одного воспитателя. И есть проблема с учителями начальных классов", - добавила Ирина Чернявская. При этом нет роста потребности в сравнении с прошлым годом.

Что касается закрепляемости, то чаще после отработки уходят молодые учителя английского языка, также математики. Остальные педагоги закрепляются в школах - для этого принимается множество мер в сотрудничестве с профсоюзами.-0-

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.