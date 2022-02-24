Перцов о референдуме: белорусам небезразлично, по какому закону предстоит жить в ближайшие годы

24 февраля, Ветка /Корр. БЕЛТА/. Белорусам небезразлично, по какому закону предстоит жить и строить государство в ближайшие годы. Акцент на этом сделал сегодня министр информации Владимир Перцов во время посещения Ветковского района, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, наблюдается высокий интерес белорусов к конституционному процессу. "Мы видели это и при обсуждении проекта Основного закона на этапе дискуссионных площадок, при общении в трудовых коллективах, со спикерами, в социальных сетях, - сказал Владимир Перцов. - Были живые интересные споры".

"Мы видим огромную вовлеченность населения в судьбу своей страны, в принятие Конституции. В то, как и на основании какого закона мы будем жить в ближайшие несколько лет, как будет строиться наше государство, как будет жить общество. Каждый сейчас понимает это и поэтому идет на участок, чтобы отдать голос за свое будущее и будущее своих детей, в котором будет развиваться страна", - подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что до событий 2020 года в белорусском обществе был довольно низкий уровень политизации. Сейчас люди, особенно увидев и получив шок от действий деструктивных элементов в 2020 году, не могут быть вне политики и активно обсуждают все нюансы и темы.

В Год исторической памяти заострено внимание на этноциде, геноциде белорусского народа. "И журналистам, и идеологам нужно сделать колоссальный объем работы, чтобы достучаться до каждого молодого человека, рассказать, что было и что могло бы быть, что бы нас ожидало. Потому что по ту сторону наши оппоненты делают все, чтобы снивелировать, уничтожить роль Великой Победы и самое главное - выжечь у нас понимание, что мы потомки народа-победителя. Они хотят это истребить любой ценой. Это их главная идеологическая, информационная задача", - считает Владимир Перцов.-0-

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