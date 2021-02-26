26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые валидационные серии вакцины "Спутник V" произвели в Беларуси, сообщил БЕЛТА министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО "Генериум" и РУП "Белмедпрепараты", крупнейшее белорусское фармацевтическое предприятие, запускают производство первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V".

На площадках "Белмедпрепаратов" по российской технологии разлиты первые валидационные серии этой вакцины. "После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины "Спутник V" будет произведена наработка промышленных серий препарата", - добавил Дмитрий Пиневич.

Дмитрий Пиневич

Кроме того, РФПИ и партнеры ведут работу по тестированию технологии полного цикла выпуска "Спутник V" на производственных мощностях в Беларуси. Выпуск вакцины на площадках предприятия "Белмедпрепараты" позволит полностью обеспечить потребность страны в вакцине против коронавируса.

Как отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, РФПИ и партнеры готовы уже в ближайшем будущем обеспечить производство достаточного количества препарата в Беларуси для полного удовлетворения потребностей страны. Налаживание собственного производства позволит существенно нарастить масштабы вакцинации при отсутствии логистических издержек.

Беларусь стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим "Спутник V". Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря 2020 года. В октябре 2020 года в Беларуси начались первые зарубежные клинические исследования "Спутник V". Вакцинация добровольцев проводилась в ходе двойного слепого рандомизированного плацебо - контролируемого клинического исследования в восьми медицинских учреждениях, выбранных в качестве исследовательских центров. Первая партия препарата "Спутник V" в Беларусь была поставлена в конце декабря 2020 года.

Отмечается, что вакцина "Спутник V", разработанная российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи, обладает рядом ключевых преимуществ. В частности, ее эффективность выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий. Используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов. Безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин доказаны в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий.

Препаратом "Спутник V" вакцинированы уже более 1,5 млн человек. Вакцина одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.-0-

Фото Оксаны Манчук

Произведенную в Беларуси вакцину "Спутник V" могут экспортировать в третьи страны - РФПИ