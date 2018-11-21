Первый дом в "Великом камне" планируют сдать в 2019 году

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый жилой дом арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" планируется сдать в 2019 году. Об этом сообщил сегодня глава администрации парка Александр Ярошенко на церемонии, посвященной закладке первого камня в строительство дома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы надеемся, что меньше чем через год на этом месте будет построен первый жилищный комплекс - 156-квартирный дом. Он станет началом строительства целого города", - отметил Александр Ярошенко.

Александр Ярошенко

Высота жилого дома составит 5-6 этажей. Он будет включать 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, а также встроенные помещения общественного назначения (аптека, ЖЭУ, парикмахерская, отделение почтовой связи, фельдшерский пункт, пункт бытового обслуживания, опорный пункт правопорядка).

Общаясь с журналистами, глава администрации отметил: "У нас есть генеральный план, в соответствии с которым проживать здесь будут более 120 тыс. жителей в перспективе развития всего нашего проекта. В частности, планируется, что на этой площадке, вблизи деревни Быкачино, где сегодня закладывается первый дом, будут проживать примерно 10 тыс. человек".

Строительство дома будет осуществляться за счет технико-экономической помощи Китайской Народной Республики.

По словам Александра Ярошенко, сейчас нарабатывается концепция строительства жилья с учетом так называемого ребрендинга. "Есть поручение лидеров наших государств рассмотреть возможность того, чтобы парк становился международным спутником белорусской столицы. Поэтому при строительстве этого жилого дома и в будущем мы будем исходить из того, что строительство должно вестись с учетом новейших технологий".

Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич

Жилищный комплекс будет пешеходным, добавил глава администрации. Все элементы автомобильного движения, паркинг планируется вынести за пределы жилой зоны.

В свою очередь замминистра экономики Дмитрий Матусевич отметил, дом, первый камень в строительство которого заложили сегодня, станет символом умного города в "Великом камне". Сколько всего домов будет включать жилищный комплекс парка - вопрос на данный момент открытый. "Мы ведем переговоры с Министерством коммерции Китая, которое является нашим партнером в данном вопросе. Думаю, со временем здесь будут дома, построенные не только за счет средств технико-экономической помощи КНР, но и в целом город станет привлекательным для инвестирования", - резюмировал замминистра.-0-