Петришенко: чтобы быть здоровыми, необходимо задействовать все возможные ресурсы

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, чтобы оставаться здоровыми, необходимо комплексно задействовать все возможные ресурсы. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня для того, чтобы оставаться здоровыми, действительно необходимо комплексно задействовать все возможные ресурсы, передовые достижения науки и практики, но самое главное - нужно иметь твердое внутреннее убеждение в важности здорового образа жизни и каждодневно четко следовать этому принципу", - отметил вице-премьер.

Игорь Петришенко напомнил, что в 2019 году в Беларуси был дан полномасштабный старт государственному профилактическому проекту "Здоровые города и поселки". "Основная цель проекта - сделать здоровье населения одним из приоритетов проводимой на местах политики развития регионов, способствовать разработке и внедрению стратегии здоровья и устойчивого развития административных территорий, эффективному задействованию имеющегося ресурсного потенциала. В настоящее время в реализацию проекта в той или иной степени включены многие административно-территориальные единицы, есть отдельные неплохие примеры организации данной работы. Вместе с тем дальнейшее продвижение проекта и деятельности национальной сети здоровых городов и поселков должно стать неотъемлемой частью проводимой региональной политики, направленной на повышение качества жизни людей и укрепления их здоровья", - подчеркнул он.

По словам заместителя премьер-министра, важнейшим компонентом создания здоровых территорий выступает обеспечение здоровья занятого населения трудоспособного возраста.

"Здоровье работающих во многом предопределяется теми рисками, которые присутствуют непосредственно на рабочих местах, поэтому мы в большей степени должны повернуться лицом к решению данной проблемы непосредственно работодателями, поскольку это именно их задачи - через создание здоровых условий труда, сокращение потерь рабочего времени в связи с болезнью работников обеспечить рост производительности труда и успешность функционирования предприятий в целом", - пояснил Игорь Петришенко.

Корпоративные программы укрепления здоровья уже постепенно внедряются в сферу трудовых отношений как элемент корпоративной культуры и инструмент достижения конкретных результатов в системе управления персоналом. "Это своего рода инвестиционные проекты, участниками которых выступают государство, работодатель и работник. При учете интересов всех сторон корпоративные программы укрепления здоровья работников являются одними из наиболее эффективных в части инвестирования в человеческий капитал, именно такие предприятия и организации более успешны, устойчивы и конкурентоспособны. В Могилевской области, например, с 2019 года уже реализуется проект "Здоровое предприятие", - рассказал вице-премьер.

Еще одной темой, которую затронули на заседании совета, стало потребление несовершеннолетними лицами психоактивных веществ. "На межведомственном уровне утвержден и реализуется комплекс соответствующих мероприятий, направленных на предупреждение потребления подростками психотропов. Достигнуты определенные положительные результаты. Так, за последние пять лет удалось сократить число несовершеннолетних, впервые взятых под медицинское наблюдение в связи с употреблением алкоголя, на 73,6%, в связи с употреблением наркотических средств - почти на 80%. Вместе с тем ситуация остается тревожной, есть определенные моменты, над которыми нам необходимо работать, и в первую очередь - над совершенствованием порядка учета и профилактики употребления психотропов среди подростков. Нам необходимо повышать качество профилактической работы с подрастающим поколением", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Заместитель премьер-министра обратил внимание, что все эти вопросы должны решаться комплексно на основе тесного межведомственного взаимодействия и сотрудничества всех субъектов системы профилактики.-0-

Фото Андрея Покумейко