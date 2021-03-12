Петришенко призвал страны СНГ не закрываться друг от друга в условиях пандемии

12 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьер Беларуси, председатель Экономического совета СНГ Игорь Петришенко призвал страны Содружества не закрываться друг от друга в условиях пандемии COVID-19 и не заниматься протекционизмом. Об этом он сказал сегодня на пленарном заседании международного экономического форума "СНГ - 30 лет", передает корреспондент БЕЛТА.

"Находясь под негативным влиянием пандемии коронавируса, не исключая ее очередные вспышки, мы призываем государства - участники СНГ укреплять сотрудничество, не замыкаться по национальным квартирам и не усиливать протекционизм в торговле, - подчеркнул Игорь Петришенко. - Вместе мы сможем больше, вместе будет проще преодолеть экономическую рецессию и связанные с ней социальные потрясения".

Он отметил, что 2020 год научил нас жить в суровых условиях новой реальности. "Беларусь хоть и не вводила жесткие локдауны, но в силу сжатия внешних рынков и открытости экономики также оказалась в непростой экономической ситуации, - констатировал вице-премьер. - Отрадно, что страны Содружества постепенно восстанавливают свои экономики. За прошлый год темп роста ВВП Беларуси составил 99,1%, в то время как мы планировали прирасти на 2,8%. В условиях целого ряда внешних и внутренних факторов, проявившихся вызовов и угроз правительство склонно рассматривать такой результат как удовлетворительный, а ситуацию в экономике и финансовом секторе как сбалансированную и управляемую".

Игорь Петришенко также заявил, что актуальной является задача упрощения перемещения граждан между странами СНГ в условиях COVID-19.-0-