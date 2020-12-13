13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал о запланированных на 2021 год расходах на социальную сферу в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На заработную плату в бюджетной сфере на 2021 год предусмотрено Br16,5 млрд. Порядка Br50 млн запланировано на повышение зарплаты низкооплачиваемым категориям граждан (дворникам, нянечкам и другим). На следующий год у нас также предусмотрены доплаты медицинским работникам, которые связаны с борьбой с COVID-19. В бюджете на эти цели зарезервировано Br118 млн", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, в 2021 году планируется увеличить размер выделяемых бюджетных средств на здравоохранение (на 6,8%), образование (на 8,2%), культуру и спорт, СМИ (на 7,1%). "Для поддержки многодетных семей при строительстве жилья резервируем порядка Br1 млрд бюджетных средств. Кстати, в текущем году собственные квартиры получили 8 тыс. таких семей. Еще порядка 14 тыс. включены в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий. Главой государства была поставлена задача в течение года-двух обеспечить многодетные семьи собственным жильем. Над решением этой задачи правительство активно работает", - подчеркнул вице-премьер.-0-