Петровский: ограничения против ряда зарубежных производителей оправданны

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения против ряда зарубежных производителей оправданны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Государством введены ограничения в отношении тех иностранных производств, которые тем или иным образом попытались надавить на Беларусь либо вмешаться в ее внутренние дела. То есть поставили под сомнение суверенитет и независимость Беларуси. Предоставление им возможности для заработка в Беларуси, конечно же, неуместно. Поэтому ответной мерой на их недоброжелательные действия явилось ограничение присутствия на нашем рынке путем запрета на распространение данных марок товаров, что является адекватной и соразмерной мерой в защите суверенитета и независимости Беларуси", - сказал Петр Петровский.

По его словам, такие меры оправданны. "Они должны проводиться как раз в случае, если различные субъекты хозяйствования, иностранные и (если имеются такие) внутри Беларуси, действуют против интересов нашей страны, против ее суверенитета и независимости", - добавил эксперт.

Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу в Беларусь и продаже на ее территории. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 23 апреля 2021 года №240.

Документ принят на основании указа №128 "О применении специальных мер", которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых являются государство и (или) объединение государств, принявших решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившихся к этим мерам.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (торговые марки NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4, SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME).-0-