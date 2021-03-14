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14 марта 2021, 19:50

Пиневич: инцидент с подачей кислорода на ИВЛ в Витебске не связан с гибелью больных

Фото из архива
Фото из архива

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала СТВ заявил, что, согласно предварительно поступившим данным, инцидент с подачей кислорода на аппараты ИВЛ в витебской больнице, о котором пишут в Сети, не стал причиной гибели людей, сообщает БЕЛТА.

Ранее заведующий отделением реанимации больницы скорой медицинской помощи Владимир Мартов в интернете сообщил, что имела место остановка подачи кислорода к аппаратам ИВЛ, из-за чего погибло несколько человек. "Владимир Мартов - профессионал, я его знаю достаточно давно. Он имеет свою профессиональную позицию и какую-то иную позицию, в том числе политическую, - сказал Дмитрий Пиневич. - Может быть, он сообщал, в том числе и мне, об имеющихся прецедентах. Вопрос с кислородом - один из элементов, который звучал. Поэтому Минздравом в том числе были направлены высокого уровня специалисты, которые не только оценили возможность такого инцидента, но и в целом посмотрели работу больницы. Мы еще будем рассматривать на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодное время года, когда нагрузка на кислородную систему была. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально".

"По нашим данным, гибель пациентов с этой ситуацией не была связана", - заключил Дмитрий Пиневич. Но, несмотря на то, что есть документы, которые не подтвердили факт, о котором заявил завотделением, ситуация еще раз будет рассмотрена на лечебно-контрольном совете Минздрава.

При этом министр отметил, что установлены факты небрежного ведения пациентов в отделении под руководством Владимира Мартова, нарушения санэпидрежима, "которые, скорее всего, приводили к внутрибольничному заражению персонала, в том числе в "красной зоне". При этом сам руководитель демонстрировал своим подчиненным не лучший пример, подчеркнул министр.

"Были приняты меры дисциплинарного воздействия по целому ряду специалистов больницы. Управление по здравоохранению облисполкома комплексно рассматривало улучшение работы учреждения", - добавил глава ведомства.

Касательно вопроса продления или непродления контракта с заведующим отделением Дмитрий Пиневич подчеркнул, что наниматель здесь принимает решение самостоятельно.-0-

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здравоохранение Пиневич
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