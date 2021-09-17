Пиневич: на Западе не заинтересованы в усилении белорусской государственности

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Западе не сильно заинтересованы в усилении белорусской государственности, заявил сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на встрече со студентами Белорусского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

В этой связи он привел пример из истории. "У ВКЛ был шанс стать королевством. Мы должны были получить корону. И когда правил в Польше Ягайло, он сделал все, чтобы корона, которую везли из Ватикана, была остановлена. Из этой ситуации можно сделать вывод, что на Западе не сильно заинтересованы в усилении нашей государственности не только сейчас, но и тогда", - сказал он.

И в более позднее время польское государство не видело в белорусах равных себе, считает министр. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что с 1921 по 1936 год польской администрацией были вырублены практически все леса в Беларуси, лесистость страны уступала польской. На сегодня количество лесных насаждений увеличилось в три раза по сравнению с периодом до 1939 года.

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что он знаком со многими авторитетными польскими коллегами и не хотел бы этими примерами провоцировать разногласия между родственными белорусским и польским народами. "Я просто говорю о том, как оно было", - сказал он.

"Когда мы говорим о стране, суверенитете, мы вспоминаем факты, которые явились основополагающими в формировании нации и нашей особенности, исторического права находиться на этой земле", - отметил министр.

Дмитрий Пиневич также заметил, что 17 сентября 1939 года стало актом исторической справедливости. Именно в этот день было положено начало воссоединению Западной и Восточной Беларуси.-0-

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