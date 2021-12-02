Пиневич: очередная волна коронавируса идет на спад

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная волна коронавируса идет на спад, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, общаясь с финалистами республиканского отраслевого профсоюзного конкурса "Вперед, молодежь!", передает корреспондент БЕЛТА.

"Заканчивается, мне хочется верить, очередная волна коронавирусной инфекции. Мы идем достаточно уверенно вниз. Весь вопрос заключается в том, насколько низко по заболеваемости мы спустимся в межволновой период", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что если после первой волны "мы фактически ушли в ноль и вышли ко второй волне со всплеском", то после второй волны регистрировался достаточно высокий уровень спорадической заболеваемости, в связи с чем на систему здравоохранения была высокая нагрузка.

Дмитрий Пиневич подчеркнул важность вакцинации. По его словам, нынешняя волна оказалась достаточно высокой, поскольку в стране было малое количество привитого населения. На сегодня в стране первую дозу вакцины получили более 3,6 млн человек. "Наша основная задача - постараться как минимум до 5 млн довести количество вакцинированных", - сказал он.

Министр также сообщил, что ряд производителей заявил, что вскоре вакцины против COVID-19 будут доступны и для детей. По словам министра, нынешняя волна показала, что тяжело болеть могут не только пожилые, но и молодежь, беременные. Поэтому в планах - вакцинировать и детское население.

Дмитрий Пиневич также заметил, что предстоящее десятилетие, очевидно, будет посвящено проблеме пандемий. Если раньше большое внимание уделялось неинфекционным заболеваниям, то сейчас вернулась актуальность инфекционных.

Финальный этап республиканского конкурса молодежных проектов "Вперед, молодежь!" проходит 2-3 декабря на базе ДУП "Санаторий "Криница". Организаторами выступают Республиканский комитет и Молодежный совет Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Основная цель мероприятия - вовлечение молодежи отрасли в активную общественную деятельность через разработку участниками конкурса проектов, направленных на совершенствование форм и методов профсоюзной работы в молодежной среде, раскрытие духовного, творческого и интеллектуального потенциала.

В финальном этапе принимают участие 13 проектов, которые представили работники здравоохранения из числа молодежи отраслевого профсоюза. Оценивают конкурсные работы члены жюри во главе с председателем БПРЗ Вячеславом Шило.-0-

Концепцию Кодекса о здравоохранении начнут разрабатывать в Беларуси в 2022 году

Пиневич: в Беларуси располагают всеми возможностями для обнаружения омикрон-штамма

Пиневич: зарплаты врачей в 2022 году не должны снизиться