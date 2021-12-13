Пиневич рассчитывает достичь уровня вакцинации от COVID-19 к концу года в 50%

13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассчитывает на достижение уровня вакцинации от COVID-19 в 50% в стране до конца текущего года. Об этом он сказал сегодня журналистам в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что общий иммунитет достигается как за счет вакцинации, так и за счет иммунитета переболевших. "То, что волна пошла вниз, показывает, что этот общий иммунитет на данный момент сработал, - сказал он. - При этом мы говорим о том, что, конечно, идем с опозданием с вакцинацией в какой-то степени. Но охват вакцинации первым компонентом уже превышает 40%. Я думаю, что к концу этого года к 50% мы подойдем с тем, чтобы более менее спокойно, скажем так, войти в новогодние праздники".

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что наравне с иммунизацией против CОVID-19 систему здравоохранения Беларуси волнует кампания по вакцинации против гриппа. По его словам, сейчас уровень охвата вакцинацией против гриппа приближается к 30%.

Министр добавил, что в настоящее время в Беларуси фиксируются случаи заболевания гриппом типа А. В большинстве болеют дети.

Совместная коллегия проходит сегодня в Москве. Участие в заседании принимают министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.-0-