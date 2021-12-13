Пиневич: политических проблем в признании ковид-сертификатов с РФ нет

13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Политических проблем в признании ковид-сертификатов с РФ нет, технически вопрос будет решен в ближайшее время. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сегодня в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Безусловно, это технический компонент, но он связан с разными информационными платформами и имеет свои сложности, - сказал министр, комментируя тему взаимного признания сертификатов. - Но я думаю, что политически вопрос согласован, технически мы этот вопрос должны решить в ближайшее время".

Дмитрий Пиневич отметил, что вопрос признания ковид-сертификатов важен в том числе для обеспечения открытости границ между Беларусью и Россией. При этом он констатировал, что подавляющая доля вакцинированных жителей Беларуси привито от COVID-19 российской вакциной.

Министр напомнил, что в Беларуси осуществляется полный цикл производства "Спутник V". Он добавил, что вопрос взаимного признания сертификатов связан не только с обеспечением свободного перемещения граждан, но и с развитием торговли между двумя странами, наращиванием товарооборота.

Участие в заседании совместной коллегии в Москве также принимают министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко. Основная тема коллегии - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.-0-

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