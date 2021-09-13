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13 сентября 2021, 14:45

Пиневич: следует сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от COVID-19

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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждому жителю Беларуси следует сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от COVID-19, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Моя осознанная позиция как профессионала, управленца и человека - мы должны максимально вакцинироваться. У кого нет противопоказаний, должен вакцинироваться, но сделав это осознанно", - сказал Дмитрий Пиневич. Вместе с тем он напомнил: глава государства несколько раз обращал внимание на недопустимость давления в этом направлении.

"У нас достаточно вакцин как российского производства, так и китайского, чтобы привиться в максимально короткие сроки, - сказал министр. - Призываю всех подумать об этом и сделать свой осознанный выбор".

По словам министра, не переболевший и не вакцинированный человек является "свободным звеном, через которое вирус может мутировать". "Прививаясь, вы берете ответственность не только за свое здоровье, но и всех окружающих. Это должно быть в понимании любого здравомыслящего человека, который ответственен за свою семью, друзей, родителей в конце концов", - считает Дмитрий Пиневич.

К слову, российские коллеги проводят переговоры по признанию вакцины "Спутник V" Евросоюзом. "Мы это приветствуем, но не вмешиваемся. Когда у нас будет своя вакцина, мы также ее будем продвигать. Планируем, что она будет готова в 2023 году - мы выдержим все критерии по безопасности, доступности и качеству", - заключил министр.-0-

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