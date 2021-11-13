Пиневич: в ближайшее время в стационарах Минска нужно подвести кислород в каждую палату, к каждой койке

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан провели совещание по вопросам модернизации системы подачи кислорода в стационарах города, сообщили БЕЛТА в Минздраве.
Во время совещания была поставлена задача в ближайшей перспективе подвести кислород в каждую палату, к каждой койке.
Дмитрий Пиневич, Елена Богдан и главврач 10-й больницы Виктор Исачкин посетили кислородную станцию больницы, на которой подготовлена площадка для мобильного газификатора. Врачи рассказали им о состоянии пациентов реанимационных отделений и о том, что количество поступающих снижается.
Министр отметил хорошую организацию работы больницы и обсудил планы. "Протекание болезни изменилось по сравнению с первой волной, стало тяжелее. Но появляются свободные места, значит, нужно оказывать помощь плановым пациентам", - сказал он.
Дмитрий Пиневич также подчеркнул, что в Минске выросли темпы вакцинации и поручил продолжить работу в этом направлении.-0-
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