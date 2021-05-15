Пиневич: здоровая и крепкая семья - основа демографической политики государства

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здоровая и крепкая семья - основная составляющая демографической политики государства, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в видеообращении к участникам форума "Семья: сегодня, завтра и всегда", передает корреспондент БЕЛТА.

"Семейная политика в нашей стране включает масштабный комплекс мер поддержки. Семья - это частичка общества, и в нашей стране ее проблемы решаются на государственном уровне при активном участии общественных организаций просемейной направленности, содействующих укреплению престижа и роли семьи, социальной поддержке материнства и отцовства, мотивации на здоровый образ жизни и ответственное отношение граждан к институту семьи", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что анализ тенденций развития семьи в республике позволил сформулировать первоочередные задачи, решение которых будет способствовать улучшению ситуации в этой области общественных отношений, развитию системы поддержки семей с детьми, укреплению института семьи и ответственного родительства.

Дмитрий Пиневич подчеркнул: Министерство здравоохранения заняло активную позицию в профилактике абортов и планировании семьи. Организовано оказание психологической помощи пациентам и их родственникам, популяризуются духовно-нравственные ценности, совершенствуется система подготовки молодежи к семейной жизни. "Уверен, что созидательный опыт работы православных инфраструктур с семьями разнообразных категорий неоценим и будет использован в реализации семейной политики государства. Надеюсь, что общая цель объединит нас, станет залогом успешных творческих и деловых встреч", - заключил он.

Форум "Семья: сегодня, завтра и всегда" проводится сегодня, в Международный день семьи, по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси. Организаторами выступают синодальный отдел по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви и Центр поддержки семьи и материнства "Матуля".

На форуме прозвучат доклады представителей государственных органов, ответственных за реализацию семейной и молодежной политики. Далее состоится обмен практическим опытом. Свои выступления представят сотрудники православных центров защиты семьи и материнства, Минского городского центра помощи семье и детям, других организаций.

Среди участников форума - специалисты епархиальных отделов по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сотрудники и волонтеры общественных просемейных организаций. Гостями мероприятия станут представители Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, Академии управления при Президенте, Белорусского союза женщин.

Главная идея форума - объединить усилия православных организаций для поддержки семьи, защиты материнства, отцовства и детства, продвижения христианских семейных ценностей и традиций, сделать еще доступнее лучший опыт практической работы с семьями различных категорий, отметили в синодальном отделе по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви.

В нынешнем году в связи с эпидобстановкой мероприятие проходит в режиме видеоконференции. В будущем форум "Семья: сегодня, завтра и всегда" планируется проводить ежегодно.-0-