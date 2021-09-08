По делу о геноциде белорусского народа осмотрено более 160 неизвестных мест массового захоронения

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 160 ранее неизвестных мест массового захоронения осмотрено по делу о геноциде белорусского народа, сообщил журналистам генпрокурор Беларуси Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Расследование дела о геноциде белорусского народа, населения БССР в годы Великой Отечественной войны ведется самым активным образом. Сегодня мы завершили осмотр 163 новых, ранее неизвестных мест массового захоронения наших граждан. Таких мест будет более 200", - сказал Андрей Швед.

Он отметил, что масштабы трагедии ужасают. "Потому что в этих местах мы находим останки десятков тысяч жертв. К примеру, уже начаты работы под Гомелем. Это огромный участок местности, где, по нашим оценкам, от 17 до 30 тыс. мирных граждан было уничтожено в годы ВОВ", - сказал он.

В Шкловском районе ранее неизвестное место захоронения обнаружено в одной из деревень. "Мы приступаем в скором времени к работе в этой местности. Речь идет тоже о тысячах жертв. Под Бобруйском, под Витебском и в ряде других мест. Начали поисковые работы под Минском, в районе деревни Копище. По крайней мере, речь идет о пяти, может быть, десяти ранее неизвестных местах массовых захоронений, где было уничтожено порядка 15 тыс., а может, и больше жителей города Минска и военнослужащих Красной армии в период с 1941 по 1943 годы", - заявил генпрокурор.-0-