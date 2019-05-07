"Этого просто не может быть!" Пенсионерка из Минска выиграла 100 000 рублей от "Евроопт"

Вот уже многие десятки лет месяц май – действительно знаковый для нашей страны! Ведь именно 9 мая вся страна отмечает такой важный и светлый праздник – День Победы!

В канун дня, ставшего для всей страны олицетворением мужества и великого подвига, для "Евроопт" большой честью стало пригласить в студию очередного розыгрыша игры "Удача в придачу!" ветерана Великой Отечественной войны, связную Могилевского подполья, женщину, которую смело можно назвать "живой историей" – Ефросинью Ивановну Базылеву!

Ефросинья Ивановна любезно согласилась приехать в студию игры в столичный ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, чтобы помочь определить главного победителя 119-го тура. Огромная радость в виде 100 000 рублей обрушилась на Раису Хилькевич, пенсионерку из Минска. Так что сегодня Раиса Ивановна говорит Ефросинье Базылевой "спасибо" сразу за две победы! Нашу общую и свою личную!

- Игру такую знаю, если вы меня не разыгрываете, - ответила победительница на звонок в прямом эфире из студии игры "Удача в придачу!" – Если честно, выиграть мечтала, но не надеялась.

А на поздравление с выигрышем баснословной суммы в 100 000 рублей отреагировала недоверчиво:

- Да вы что, нет, этого просто не может быть!

Чуть позже во время видеозвонка удачливая покупательница смогла увидеть свой чемодан с деньгами.

- Я очень рада, - сообщила Раиса Ивановна. - У меня есть с кем поделиться!

Уже в этот четверг Раиса Хилькевич в числе других победителей 119-го тура получит выигранный приз и сможет полностью убедиться в своей невероятной удаче!

В продолжение темы Великой Победы определять еще одного счастливчика 119-го тура прибыл человек, делом которого является сохранение истории Великой Отечественной войны – директор по развитию и продвижению Историко-культурного комплекса "Линия Сталина" Михаил Метла. Сегодня победу он принес Ольге Захаровой, начальнику почтового отделения из города Чаусы Могилевской области, которая выиграла автомобиль!

- Чувствую себя замечательно, настроение сразу поднялось от вашего звонка, - призналась счастливица, когда удалось дозвониться ей в прямом эфире из студии игры "Удача в придачу!" – Спасибо! Ура-а-а!

Немного позже во время видеозвонка победительница рассказала:

- Столько звонков уже поступило, все поздравляют, спрашивают…

Направление второго автомобиля этого розыгрыша помогла определить минчанка Валентина Малей, которая сама не так давно праздновала победу, выиграв главный приз в 118-м туре. Сегодня же поздравления летят к Александру Титову из Новополоцка Витебской области.

У этого удачливого покупателя в финале розыгрыша автомобиля было сразу 10 игровых кодов из 10, и уже после шестого шара из семи, вытянутых из лототрона, у Александра просто не осталось конкурентов. Не зря говорится: больше кодов – больше шансов!

Третья машина нашла обладателя благодаря Валерию Шмату - руководителю арт-группы "Беларусы", которая в финале розыгрыша исполнила для всех гостей и зрителей очень символичную и трогательную песню "День Победы". Поймать свою удачу сегодня удалось Светлане Поймановой, директору компании из Минска.

- Поживаю отлично. Наверное, мы что-то выиграли? Очень хотим! Буквально 15 минут назад вернулись из "Е-сити", - рассказала Светлана, когда ей дозвонились из студии игры в прямом эфире.

А потом на радостях согласилась приехать обратно вместе со своим парнем, чтобы увидеть выигранный автомобиль. Победительница смогла оценить внедорожник не только снаружи, но и изнутри, посидев в салоне машины. Как оказалось, права у Светланы уже есть, так что за рулем новенького внедорожника она будет ездить лично.

Также победу сегодня празднует Тамара Веренич, пенсионерка из Минска, причем удача перешла от победителя к победителю. В 102-м туре минчанка Наталья Шпуряка выиграла автомобиль, а сегодня помогла разыграть 50 000 рублей, которые достались Тамаре Александровне.

- Мы смотрим, все знаем, - счастливую улыбку Тамары Веренич благодаря видеозвонку могла видеть вся страна. – Мы так долго этого ждали! Много лет играю, ничего не выигрывала, но надеялась все равно!

В финале розыгрыша своих обладателей нашли еще более 10 000 других призов 119-го тура игры "Удача в придачу!" . Все денежные призы этого тура от 500 рублей и более будут перечислены победителям на СТАТУСкарта . Это совместный проект Статусбанка и сети "Евроопт", который объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс".

Оформляется и обслуживается СТАТУСкарта бесплатно. Ее владелец может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1600 магазинах-партнерах, а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых.

А сейчас – важная информация для всех участников игры "Удача в придачу!" . Вчера, 6 мая, стартовал новый тур, который продлится две недели. Собирать игровые коды 120-го тура можно (и нужно!) с 6 по 19 мая в магазинах "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Применение дисконтной карты "Е-плюс" или http://statuskarta.by/" target="_blank" rel="nofollow">СТАТУСкарты и приобретение хотя бы одного "товара удачи" в чеке от 10 рублей – как всегда, обязательное условие.

Розыгрыш 120-го тура состоится 21 мая – своих обладателей найдут крупные денежные суммы 100 000 и 50 000 рублей, три автомобиля, а также множество других призов. Так что не забудьте отметить этот день в своем календаре заранее и присоединиться к трансляции розыгрыша в 18:20 в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by или на страницах "Евроопт" в социальных сетях!

Также с удовольствием напоминаем всем покупателям магазинов "Евроопт", онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", что продолжает набирать обороты акция " Команда Плюш ", приуроченная к приближающимся II Европейским играм. Суть акции заключается в сборе фишек за каждые 15 рублей в чеке. 50 собранных фишек гарантируют получение бесплатной плюшевой игрушки в стильной кружке. Все подробности и правила акции "Команда Плюш" можно изучить на сайте teamplush.by .

Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 118-119". Срок проведения: 22.04.2019 г. - 11.07.2019 г. ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3525 от 15.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 120". Срок проведения: 06.05.2019 г. - 25.07.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3532 от 26.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.