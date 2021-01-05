Подход "перевернуть страницу" позволяет снять негатив и направить энергию на созидание - аналитик

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подход "перевернуть страницу" позволяет снять негатив и направить энергию белорусов на созидание. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц, сообщает БЕЛТА.

"Новогоднее обращение Президента - традиционно значительное медийное событие. Но на этот раз оно отличилось направленностью на преодоление в общественном сознании психологической турбулентности. Подход "перевернуть страницу" позволяет снять негатив, дать возможность направить энергию белорусов в русло созидания. В поздравлении главы государства четко прослеживается стремление к воссоединению общества - недаром 2021-й объявлен Годом народного единства, - отметила эксперт. - Нестандартной была и повестка, в которую Александр Лукашенко включил новые посылы: обозначил кристаллизовавшуюся ценность национального суверенитета и запрос на сильное государство. Этот лейтмотив однозначно будет положен и в основу Всебелорусского народного собрания. Новогоднее обращение было более стратегическим, нежели тактическим - и это тоже серьезный задел на работу собрания".

По словам Екатерины Речиц, в поздравлении главы государства открыты горизонты планирования. "По сути, анонсирован новый этап в жизни белорусского государства и общества, который несет больше ожиданий, чем просто можно ждать от календарного года", - подчеркнула аналитик. -0-