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15 августа 2021, 11:39

Пограничники Латвии вместо помощи изможденным беженцам снимают их на телефон - ГПК

Фото из архива
Фото из архива
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместо помощи пограничники Латвии снимают на телефон изможденных беженцев. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Государственного пограничного комитета.

14 августа на участок ответственности Полоцкого пограничного отряда к белорусской границе латвийские пограничники силой доставили очередную группу беженцев из 18 человек, среди которых находились женщины и дети.

Было видно, что многие из них имеют признаки истощения и нуждаются в медпомощи. В какой-то момент одной женщине стало крайне плохо. Беженцы, в том числе ее муж, обращались за помощью к латвийской стороне, но безуспешно. Все действия латвийских  силовиков свелись к хладнокровному наблюдению и фиксации  происходящего на видео.

Увидев и осознав бесчеловечное отношение латвийской стороны и нежелание оказать хоть какую-то помощь, беженцы обратились к белорусским пограничникам, которые и вызвали  скорую помощь. Увидев приближение медицинских сотрудников, представители латвийской стороны спешно покинули линию границы и ретировались вглубь своей территории в лес.

Бригада скорой медицинской помощи осмотрела и доставила пострадавшую, ее мужа и ребенка в Верхнедвинскую центральную районную больницу. Сейчас состояние помещенных в медицинское учреждение  иностранцев стабильное, их жизни ничего не угрожает.-0- 

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