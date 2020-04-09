Покупка онлайн – это выгодно! Квартира в Минске по интернету – с экономией от 4 до 10 тысяч рублей!

Современные технологии – это не только удобно, но и выгодно! Крупнейший застройщик, который возводит в Минске самые известные комплексы, на своем сайте открыл удобный онлайн-сервис бронирования и покупки квартир. Теперь приобрести свое жилье можно дистанционно, без посещения офиса продаж! Но самое приятное – с хорошей выгодой!

При бронировании и покупке онлайн вы сможете хорошо сэкономить:

- квартира до 40 м2 – 4 000 рублей;

- от 40 м2 до 55 м2 – 7 000 рублей;

- более 55 м2 – 10 000 рублей.

Это весомый аргумент, чтобы прямо сейчас открыть сайт застройщика bir.by тем, кто мечтает о собственной квартире в самых современных комплексах Минска!

На сайте застройщика есть пошаговая инструкция, которая делает процесс покупки абсолютно простым, прозрачным и понятным.

Шаг первый – выбор квартиры.

На сайте представлены все комплексы и все имеющиеся в свободной продаже квартиры. Указаны их характеристики, размеры, приведены планировки. Можно выбрать этаж или на какую сторону будут выходить окна. В общем, все то, что определяет решение покупателя. И когда выбор сделан – остается нажать кнопку "Забронировать"!

Шаг второй – разговор с менеджером.

Менеджер связывается с покупателем оперативно в течение часа с момента бронирования. Отныне он становится вашим персональным помощником – именно с ним вы будете решать все возникающие вопросы.

Шаг третий – подробная консультация.

С менеджером по телефону вы обсуждаете ваш выбор, цену, условия и способы оплаты квартиры, в том числе предоставление специальных финансовых инструментов, и возможность использования акционных предложений. Выбранная квартира бронируется за покупателем на три дня!

Шаг четвертый – встреча с курьером.

Вы предварительно получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес для ознакомления. Менеджер ответит на все ваши вопросы по документам.

Вам не нужно посещать офис продаж – курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу.

Сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца. А счастливый покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, получит в зависимости от выбранного метража квартиры бонус от застройщика – снижение цены на квартиру от 4 до 10 тысяч рублей!

Нет времени на визит в офис продаж? Живете в другом городе? Не хотите лишний раз появляться в общественном месте? Нет проблем! Всего четыре шага отделяют вас от покупки своей квартиры онлайн!

К слову, проследить, как продвигается строительство выбранного вами дома в любом из комплексов можно благодаря видеотурам на сайте застройщика.

И очень важно, что долго ждать счастливого момента новоселья не придется, даже если выбранный вами дом пока на стадии котлована. Застройщик ускоряет строительство, увеличивает объемы и привлекает к работам новые подрядные организации! Буквально в последние дни новоселы еще двух домов в комплексах "Минск Мир" – это 322 семьи – и "Маяк Минска" – еще 157 семей! – получили ключи от своих новых квартир. А на этой неделе запланирована приемка покупателями своих квартир в доме "Гоген" на "Маяке Минска" – это еще 110 семей!

Комплекс домов "Рафаэль" (слева) и "Гоген" (справа)

Застройщик прекрасно понимает, что люди, купившие квартиры, с нетерпением ждут счастливой возможности перетупить порог собственного жилья, и наращивает темпы возведения комплексов.

"МАЯК МИНСКА", который за несколько лет полностью изменил район возле Национальной библиотеки, уже практически завершен.

Комплекс "Маяк Минска"

Квартиры здесь остались лишь в трех домах – "Микеланджело", "Рафаэль" и "Гоген". Причем на прошлой неделе ключи от квартир получали счастливые владельцы своих апартаментов в доме "Рафаэль", а на этой покупатели приглашены осмотреть свое жилье в доме "Гоген". Во дворе этих домов достраивается детский сад – второй в комплексе.

Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"

Дома "Рафаэль" и "Гоген"

Лобби домов "Рафаэль" и "Гоген"

Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Этот комплекс стал первым в столице, который строился по принципу "город в городе". Здесь множество коммерческих помещений, стоимость которых выросла с начала строительства в два раза, и сотни магазинов, кафе, пунктов сферы услуг.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

Конечно же, важный пункт притяжения – ТРЦ "Дана Молл", который посещают более 2 млн человек ежемесячно, и бизнес-центр "Дана Центр".

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Бизнес-центр Dana Center

Украшение комплекса – пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец". Молодожены здесь проводят шикарные сессии, а для минчан и гостей столицы устраиваются городские и районные праздники, фестивали, концерты.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска

"ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ" – комплекс, который активно возводится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ одноименного парка.

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Буквально под окнами – 170 гектаров лесного массива, сразу две станции метро и вся инфраструктура центра города!

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города

Здесь на данный момент квартиры доступны в домах №1 и №2.

Дом №1 фасадом обращен к проспекту Независимости. Первых два этажа занимают коммерческие помещения. В одной из секций – встроенный двухэтажный детский сад.

Дом №1

Лобби дома №1

Двухэтажный встроенный детский сад с собственной территорией

Дом №2 – на первой линии от границ парка. Первый этаж – открытый паркинг на 82 автомобиля, квартиры на втором этаже имеют собственные террасы. На крыше паркинга на уровне второго этажа будут оборудованы закрытые детские игровые площадки и зоны отдыха для жильцов. Именно сейчас покупка квартиры здесь наиболее выгодна – весенняя акция "Минус 10%" позволяет приобрести квартиру с существенной экономией!

Дом №2

Просторное и светлое лобби дома №2 выполнено в эко-стиле

"МИНСК МИР" – самый масштабный комплекс Европы площадью более 340 гектаров!

Здесь до 2027 года будет возведено 3 млн кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Комплекс получит самую современную инфраструктуру, которая будет включать поликлиники и медицинские центры, спортивные и торговые сооружения, офисные площади и объекты общественного питания.

Комплекс "Минск Мир"

В центре комплекса началось строительство Международного финансового центра Minsk World. Его возведение ведется в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая. Партнерские соглашения с ОАЭ были подписаны на правительственном уровне, а еще ранее аналогичные соглашения с Дубайским МФЦ подписал застройщик. Концепция его создания предполагает привлечение крупных мировых инвесторов, что позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций. Кроме того, МФЦ Minsk World – это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси.

Международный финансовый центр Minsk World

Рядом ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра. Его имя уже выбрано – "Мара Молл", и белорусское название отлично отражает концепцию его создания.

Третий важнейший объект комплекса – новый большой городской парк. Он будет разбит по центральной оси застройки.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

И еще одна важнейшая строительная площадка – станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Продажи квартир сегодня ведутся в домах в девяти кварталах. На выбор – огромное количество разных по площади жилых пространств. При этом строительство первого полноценного квартала "Эмиратс Люкс" уже почти завершено – в продаже остались квартиры лишь в двух последних секциях дома "Эмиратс Волна".

Дом "Эмиратс Волна"

Лобби дома "Волна"

Лифты производства компании OTIS

Застройщик предоставляет покупателям ряд интересных финансовых инструментов для покупки квартир. Длительная рассрочка – один из самых популярных вариантов финансирования. В комплексе "Парк Челюскинцев" рассрочка предоставляется на 4 года, в "Маяке Минска" – на 5, а в многофункциональном комплексе "Минск Мир" – на 10 лет.

В апреле этот финансовый инструмент становится еще более выгодным – застройщик объявил акцию "Платежные каникулы"! Суть ее в том, что при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. "Платежные каникулы" – это время для каждого покупателя уточнить свои ближайшие планы и собраться с силами для реализации своих устремлений!

Напомним, что длительная рассрочка крупнейшим в стране застройщикам была введена ровно год назад и стала невероятной сенсацией на рынке новостроек. Тысячи покупателей воспользовались возможностью распределить платежи за квартиру на длительный, до 10 лет срок – без процентов и скрытых платежей. Сумма ежемесячных выплат рассчитывается в момент оформления рассрочки и не изменяется на протяжении всего срока. Все прозрачно, удобно и очень выгодно!

От покупателя не нужны справки о доходах. Ему не надо искать поручителей. Условия первоначального взноса – от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более 50% стоимости квартиры, он получает дополнительное снижение цены каждого квадратного метра!

Если покупателю не хватает собственных средств на взнос в размере от 30% собственности – выход все равно найдется! К каждому клиенту у застройщика – индивидуальный подход.

Акция "Платежные каникулы" действует во всех комплексах столицы – "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"!

Действует также весенняя акция "Минус 10%", которая распространяется на квартиры в квартале "Северная Америка" комплекса "Минск Мир" и дом №2 в комплексе "Парк Челюскинцев". Здесь цена квадратного метра уменьшена на 10%, при этом при покупке в рассрочку действуют и платежные каникулы на 6 месяцев, и дополнительное снижение цены при первоначальном взносе свыше 50%, и экономия при онлайн бронировании! Но только до 15 апреля!

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by. Воспользуйтесь удобным сервисом онлайн-бронирования и сэкономьте от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры!

Можно встретиться и с менеджерами лично. Офис по продаже квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Квартира в режиме онлайн – ваша прямая выгода!

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