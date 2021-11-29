Политолог: Беларусь заставляют заниматься проблемами ЕС

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заставляют заниматься проблемами Европейского союза в вопросе беженцев. Такое мнение в эфире телеканала СТВ выразил политолог Вадим Елфимов, передает БЕЛТА.

"В вопросах с беженцами нас хотят прогнуть. Но мы продолжаем сохранять стабильность и спокойствие. И смотрим на это с точки зрения анализа возможных вариантов развития событий. К сожалению, этих вариантов становится все меньше. Какого-то мирного разрешения этого миграционного конфликта я уже не вижу. Притом что наш Президент прилагает все усилия, заявляет о том, что белорусская сторона ни в коем случае не бросит этих людей. Ведь они идут не в Беларусь, а в Германию. И это не наша проблема. Но нас заставляют заниматься проблемами Европейского союза. А со стороны ЕС никакой помощи, только нагнетание обстановки. Все больше и больше они подгоняют туда военных. И чем это закончится, неизвестно", - отметил эксперт.

По словам Вадима Елфимова, со стороны ЕС нет никаких попыток решения этого миграционного конфликта. "Это геополитические игры. Во время посещения ТЛЦ Александр Лукашенко отметил, что никто не хочет заниматься этим вопросом, - подчеркнул политолог. - Президент, будучи отзывчивым человеком, поехал туда. В первую очередь нужно было как-то успокоить самих беженцев и еще раз сказать им о том, что белорусы их не бросят".

Как отметил эксперт, Беларусь потратила на содержание беженцев уже порядка $16 млн. "А Европейский союз деньги не тратит и ничего не выделяет - опять же, хочет обойтись за наш счет. Президент не зря обратился именно к Европе - они наши соседи. А США вообще может смотреть на ситуацию с беженцами сквозь пальцы. И если американцы устроят нам тут какую-то проблему или вообще войну, это будет наша общая проблема, а не американская. Президент призывает европейских политиков к здравому смыслу. Но пока он не был ими услышан".-0-

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