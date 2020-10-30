Политолог: белорусская модель победила цветную революцию, и уже не в первый раз

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская модель победила цветную революцию, и уже не в первый раз. Об этом заявил эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Недавние кадровые решения главы государства Петр Петровский назвал "признанием эффективности силового блока". "Когда у нас пытались сделать заварушку и организовать бунты, именно благодаря Министерству внутренних дел, Совету безопасности, Комитету госбезопасности мы смогли из этой ситуации выйти победителями. Давайте признаем, что белорусская модель победила цветную революцию, и уже не в первый раз", - подчеркнул эксперт.

Директор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь считает, что смысл этих неожиданных назначений заключался в том, чтобы подкрепить власть губернаторов людьми, которые умеют принимать быстрые решения и их эффективно исполнять. "Эти люди способны в силу своего профессионального опыта организовать взаимодействие силового блока и гражданской власти", - отметил он.

Главный редактор "Сельской газеты" Сергей Михович заявил, что назначение генералов в регионы - это не усиление силового блока, а желание усилить там общественную безопасность. "Чтобы люди могли чувствовать себя еще более спокойно", - добавил Сергей Михович.-0-

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