31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские пограничники насильно доставили семью беженцев к белорусской границе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"30 августа в районе пункта пропуска "Половцы" (с белорусской стороны "Песчатка") польские пограничники доставили к границе с Беларусью семью из пятерых мигрантов - граждан Кубы. Иностранцы не хотели покидать автомобиль. Чтобы вытащить беженцев из машины, польских силовиков не сдержало от применения насилия даже присутствие ребенка", - отметили в ведомстве.

Как рассказал белорусским пограничникам глава семьи, все они находились в одном из крупных городов Польши и обратились за предоставлением политического убежища и защиты. Но, по его словам, польские пограничники не обращали внимания на обращения, не реагировали на просьбы об оказании простой человеческой помощи - обеспечить теплой одеждой и обувью, которая есть не у каждого беженца. Польские власти отказывали беженцам даже в медпомощи и нормальном питании. В итоге под угрозой применения оружия семью доставили к границе с Беларусью.-0-

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