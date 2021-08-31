31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Страсбурге осуждают действия Латвии и Литвы по отношению к мигрантам, сообщает BBC.

Вместо того чтобы принимать мигрантов и рассматривать их прошения об убежище, Латвия и Литва разворачивают их на границе и отправляют назад. Такие действия вступают в противоречие с европейским законодательством.

Министерство внутренних дел Литвы объявило, что мигрантов будут разворачивать прямо на границе вместо того, чтобы задерживать и отправлять в места расселения. "Лица, которые умышленно будут пытаться пересекать границу в запрещенных местах, должны расцениваться как лица, которые намереваются осуществить преступную деятельность - незаконный переход государственной границы", - цитирует МВД литовский общественный вещатель LRT.

В соседней Латвии в приграничной зоне был объявлен режим чрезвычайного положения. Правительство обязало пограничников выдворять мигрантов силой, а принятие прошений о статусе беженца в приграничных районах было приостановлено.

По словам советника фракции "зеленых" в Европарламенте Алексея Димитрова, как Латвия, так и Литва нарушают сразу несколько международных законодательных актов. "Латвия нарушает больше, - сказал он. - Потому что Латвия не только разворачивает людей на границе, но и запрещает им подавать прошения об убежище на территории, прилегающей к границе. В Литве такого запрета нет".

Вторая часть шестого параграфа европейской директивы о предоставлении убежища говорит, что каждая страна ЕС обязана предоставить человеку возможность подать прошение о статусе беженца. Это можно интерпретировать по-разному в зависимости от того, что конкретно считать прошением, ведь у мигрантов на границе нет с собой заполненного бланка с просьбой предоставить убежище. По словам Димитрова, это не повод отправить человека назад, потому что каждая страна ЕС обязана дать мигранту возможность подготовить это прошение. В случае с Литвой пограничники просят мигрантов подать прошение на ближайшем КПП или в посольстве Литвы, и только после этого выдворяют за пределы страны. Европейская директива это разрешает: да, страны обязаны принимать прошения, однако страны также могут определить, в каком конкретно месте они готовы эти прошения принимать.

В директиве также есть пункт, согласно которому страна ЕС может провести ускоренную процедуру оценки прямо на границе. Поводом может быть предоставление ложной информации со стороны мигранта или отсутствие у него паспорта. Подавляющее большинство мигрантов прибывает в балтийские страны без документов, то есть их можно было бы развернуть на границе, проведя ускоренную проверку. Однако этого не происходит: ни Латвия, ни Литва не проводят вообще никаких проверок, даже ускоренных.

Отмечается также тяжелое положение мигрантов, находящихся в приграничной зоне. Некоторые из них живут под открытым небом без еды, воды и крыши над головой. Четверть мигрантов - несовершеннолетние.

"В нынешней крайне политизированной ситуации с миграцией особенно важно, чтобы государства Европы реагировали решительно и принципиально, гарантируя, что права человека прибывающих не становятся второстепенными по отношению к геополитическим соображениям", - цитирует латвийский общественный вещатель комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович.

В свою очередь Европейский суд по правам человека обязал Латвию и Польшу предоставить мигрантам пищу, воду, одежду, медпомощь и временную крышу над головой - если возможно. Это временная мера, окончательного решения по самому запросу ЕСПЧ пока не вынес.-0-

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