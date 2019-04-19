Послание Президента затрагивало практически все стороны жизни страны - посол Эстонии

19 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Выступление Президента Беларуси с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию затрагивало практически все стороны жизни страны. Это отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев, которая в качестве гостя присутствовала сегодня в Овальном зале, передает корреспондент БЕЛТА.

"Александр Лукашенко очень эмоционально выступает, искренне, и чувствуется, что он готов ответить на все вопросы, которые интересуют людей", - подчеркнула дипломат.

По словам Мерике Кокаев, она уже в третий раз присутствует на обращении Президента Беларуси с Посланием, и это всегда вызывает большой интерес. "Президент выступает с обращением к белорусскому народу и парламентариям, подробно останавливаясь на актуальных для страны темах, в том числе здравоохранения, жилищного строительства, образования, - сказала дипломат. - Это, конечно, и темы внешней политики, которые очень важны. Александр Лукашенко отметил, что сейчас очень непростой период в международных отношениях, много кризисных ситуаций и необходимо делать все для того, чтобы восторжествовал мир".

Посол добавила, что Беларусь - мирная страна, а вопросы сохранения стабильности и мира в числе первоочередных в международной повестке дня.-0-