Посольство Беларуси в России рассказало об обстоятельствах ДТП в Смоленской области

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России на своем сайте рассказало об обстоятельствах аварии в Смоленской области, в которой пострадали 13 белорусов, сообщает БЕЛТА.

"Утром 15 мая в Сафоновском районе Смоленской области на 298-м км трассы М1 "Беларусь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза "Вольво" и микроавтобуса "Фольксваген", в котором находились 20 человек. По предварительной информации УМВД России по Смоленской области, столкновение произошло по причине несоблюдения дистанции водителем фуры. В результате ДТП пострадали и госпитализированы 13 человек. Все они граждане Республики Беларусь. По информации департамента здравоохранения Смоленской области, всех пострадавших госпитализировали в Сафоновскую ЦРБ. К работе привлекли и специалистов территориального Центра медицины катастроф при Смоленской областной клинической больнице", - говорится в сообщении.

На данный момент состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести, двух - тяжелое, одного - крайне тяжелое.

Посольство Беларуси держит ситуацию на контроле, находится в постоянном контакте с компетентными органами России, ведет работу по установлению и информированию родственников пострадавших.-0-