19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство намерено обратиться к Президенту для выделения дополнительных средств на борьбу с COVID-19. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Роман Головченко на совещании у главы государства по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал премьер-министр, в этом году из республиканского бюджета на здравоохранение выделено более Br7,6 млрд, или 5% от ВВП. Уже израсходовано около Br6 млрд.

"Правительство использует все доступные финансовые инструменты для обеспечения устойчивого функционирования отрасли. Но, конечно, подъем заболеваемости вынуждает нас искать дополнительные источники для финансирования. Поэтому в ближайшее время мы обратимся к главе государства о выделении дополнительных средств в размере почти 250 млн (проект соответствующего распоряжения находится в завершающей стадии), в том числе Br140 млн на закупку лекарственных средств и вакцин и еще Br108 млн мы предложим учесть при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета", - рассказал Роман Головченко.

По его словам, потребуется еще около Br250 млн на выплату ковидных надбавок медикам в четвертом квартале. Эти деньги будут изысканы в республиканском и местных бюджетах. "То, что мы закладывали на год, фактически оказалось съедено за три квартала", - пояснил премьер-министр.

За прошедший период этого года на надбавки медикам было направлено Br825 млн бюджетных средств, в целом с начала пандемии - практически Br1,3 млрд. В этой сумме не учитывается закупка средств индивидуальной защиты, вакцин и медицинских препаратов.

"Нагрузка очень большая для бюджета, - констатировал глава правительства. - Но даже в этих тяжелейших условиях удается выдерживать высокие темпы промышленного производства за счет оптимизации внутренних резервов. Таким образом, существенный эффект пандемии, оказываемый на национальную экономику, имеется, тем не менее нам удается с ним справляться. Недостающие средства будут нами изысканы без ущерба для других отраслей экономики".-0-

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