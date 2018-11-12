Правительство скорректировало государственные соцстандарты - скорая медпомощь станет доступнее

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство скорректировало систему государственных социальных стандартов по обслуживанию населения. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 9 ноября 2018 года №802, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Документом внесены изменения в постановление "О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики", которым утверждены минимальные нормативы обслуживания населения в области жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, связи, транспорта, социального обслуживания, здравоохранения, торговли, общественного питания и бытового обслуживания. "Изменения направлены на их совершенствование и актуализацию, в том числе на развитие социальных стандартов в сельских населенных пунктах и создание комфортных условий жизнедеятельности на селе", - пояснили в Совмине

В области здравоохранения для врачей общей практики, работающих без педиатрического приема, предусмотрен норматив обслуживания - 1,5 тыс. взрослого населения, или 1,3 тыс. взрослого и детского населения при ведении педиатрического приема (в прежней редакции - 1 врач на 1,3 тыс. жителей).

"Введение норматива для врача общей практики, обслуживающего только взрослое население, и сохранение нормативов для врача общей практики, обслуживающего взрослое и детское население, а также для участкового врача-терапевта и участкового врача-педиатра позволит обеспечить население качественной медпомощью в полном объеме и снизить нагрузку на врачей-специалистов узких специальностей", - уточнили в Совмине.

Кроме того, увеличен норматив обеспеченности населения бригадами скорой медицинской помощи. До принятия постановления был норматив "1 бригада скорой медицинской помощи на 12 тыс. жителей для регионов, 1 бригада - на 12,5 тыс. жителей для Минска". Новая редакция норматива: 2 бригады скорой медицинской помощи в районах с населением до 15 тыс. жителей, 3 бригады - в районах с населением от 15 тыс. до 35 тыс. жителей. В районах с население свыше 35 тыс. жителей предусмотрен норматив 3 бригады скорой медицинской помощи на 35 тыс. жителей и дополнительно 1 бригада на каждые 12 тыс. жителей сверх 35 тыс. жителей.

Изменения позволят улучшить доступность и качество оказания скорой медицинской помощи, особенно в районах с неравномерной плотностью населения и в частности с населением до 15 тыс. жителей и от 15 тыс. до 35 тыс. жителей, отметили в Совмине.

Постановлением также уточнен перечень документов, регулирующих предоставление стандарта, и основания для его установления.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-