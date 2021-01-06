Правительство утвердило план по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2021-2025 годы

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2021-2025 годы. Соответствующее постановление Совета министров №793 от 30 декабря 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Министерству труда и социальной защиты поручено осуществлять координацию и контроль за реализацией Национального плана, обеспечивать рассмотрение хода реализации мероприятий плана на заседаниях Национального совета по гендерной политике при Совмине. Также поручено ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять информацию о выполнении плана в правительство.

Исполнителям Национального плана ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным, необходимо представлять в Минтруда информацию о ходе его выполнения.

Согласно документу, цель Национального плана - внедрение в реализацию государственной политики гендерного фактора как неотъемлемого условия равноценного развития человеческого капитала женщин и мужчин. Для целей плана под гендерной политикой понимается комплекс правовых и организационно-административных мер национального и регионального уровней, направленных на достижение и сохранение юридического и фактического равенства мужчин и женщин, а также предоставление равных возможностей женщинам и мужчинам (девочкам и мальчикам) для самореализации и развития во всех сферах общественных отношений.

Развитие гендерной политики Беларуси будет осуществляться по следующим направлениям: совершенствование институционального механизма по обеспечению гендерного равенства; выравнивание социально-экономических возможностей мужчин и женщин, содействие совмещению родительских и профессиональных обязанностей. Кроме того, обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья; противодействие насилию в семье и торговле людьми; информационно-просветительское сопровождение мер, направленных на обеспечение гендерного равенства.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-