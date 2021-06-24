Председатель СК: наша задача - обеспечить спокойную жизнь граждан, стабильность

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача правоохранительного блока заключается в обеспечении спокойной жизни граждан, стабильности, заявил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает корреспондент БЕЛТА.

"Понятие национальной безопасности многоаспектное. В частности, это борьба с преступностью. Огромнейшую угрозу национальной безопасности представляет рост киберпреступности. Борьба с наркотрафиком - также одно из направлений. Определить какое-то одно направление в обеспечении национальной безопасности с точки зрения следствия невозможно. Наша задача - обеспечить спокойную, нормальную жизнь наших граждан, нашего государства, обеспечить стабильность", - сказал Дмитрий Гора.

Вопрос национальной безопасности среди прочих обсуждался сегодня на Международной научно-практической конференции "Следственная деятельность: наука, образование, практика". На этой площадке собрались более сотни представителей из числа ведущих ученых, практиков в области права не только из Беларуси, но и Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, России, которые делятся своими наработками, опытом в расследовании преступлений в области национальной безопасности, по другим вопросам.

"Международное сотрудничество Следственного комитета заключается в целом не только в направлении поручений об оказании правовой помощи, исполнении таких поручений. Огромная часть этого сотрудничества заключается в обмене опытом расследования уголовных дел, совершенствования законодательства в области уголовного права, предварительного следствия", - отметил Дмитрий Гора.

Особая ценность этого мероприятия, по его словам, в том, что оно проходит в очном формате. "В ходе личного общения, это самое главное, можно обсудить то, что еще не попало в научные труды, научные доклады, то, что еще не приобрело вид международных соглашений, а именно - идеи и наработки. Поэтому, я думаю, что это очень полезное мероприятие, которое принесет пользу как нашей стороне, так и нашим гостям", - добавил председатель Следственного комитета.

Выступая на конференции, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков обратил внимание на формирование новых рисков и вызовов, применение со стороны коллективного Запада в отношении Беларуси инструментов так называемой "мягкой силы". Он подчеркнул, что это требует адекватного реагирования силовых органов, проведения дополнительных научно-прикладных исследований с позиции экспертного сообщества в процессе дальнейшего совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.-0-

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