Представитель курдской общины: люди в восторге от визита Президента в ТЛЦ

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы в восторге от визита Президента Беларуси в ТЛЦ на границе. Они видят, что их судьба не остается без внимания. Об этом журналистам сообщил представитель международной организации курдской и езидской общин Фаград Амарян, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко сегодня посетил центр временного размещения беженцев в ТЛЦ возле пункта пропуска "Брузги" и пообщался с находящимися там людьми.

"Люди в восторге. Они уже неоднократно поблагодарили за то, что их не игнорируют, видят, чувствуют их проблемы, помогают. Все это делают в Беларуси в отличие от Запада, где права человека не спешат соблюдать", - отметил Фаград Амарян. Он подчеркнул, что беженцы рады получить крышу над головой, питание, медпомощь и человеческое отношение. Но все они не хотят задерживаться в Беларуси.

"Люди хотят на Запад. У многих там семьи. И очень важно обращать внимание в западных странах на эту ситуацию. Курды и езиды покинули свою родину не от хорошей жизни. В Ираке сотни тысяч людей по несколько лет живут без крыши над головой, в палатках. А в местах, где живут езиды, действуют несколько группировок. Там просто небезопасно", - рассказал Фаград Амарян. Из-за того, что проблема не решается, люди массово едут на Запад в поисках лучшей жизни.-0-