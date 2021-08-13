 Президент на "Большом разговоре" конкретикой в ответах уложил оппонентов на лопатки - мнение

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Новости темы "Большой разговор с Президентом"
13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конкретикой в ответах Президент уложил оппонентов на лопатки во время "Большого разговора". Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился обозреватель гомельской газеты "Советский район" Александр Евсеенко, который 9 августа стал участником встречи главы государства с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.
Александр Евсеенко подчеркнул, что на такого рода форумах был неоднократно, однако эта встреча отличалась и продолжительностью, и степенью открытости: "Никто никого ни в чем не ограничивал. Президенту задавали абсолютно разные вопросы. При этом глава государства давал не просто конкретные ответы, а в чем-то даже делал жесткие формулировки. Этим он показывал, что в Беларуси видят, кто против них работает, кто стоит за ситуацией, которая сложилась за последний год в стране. Это было своего рода предупреждением. Как сказал Президент: "Лучше не пытайтесь! Хуже будет только вам!"
Обозреватель уверен: такая открытость говорит о смелости и чистоте помыслов Президента. "Зная, что аккредитованы и западные СМИ, он, как говорится, с открытым забралом вступил в диалог. Отвечал на вопросы не просто достойно, а, выражаясь на борцовском сленге, уложил их на лопатки", - сказал Александр Евсеенко.
Свое мнение у журналиста и относительно негативного взгляда на представителей госСМИ со стороны альтернативных источников. Журналист убежден, что именно официальные медиа сохранили объективность и ответственность за предоставляемую информацию. "Думаю, все обратили внимание на журналистку с канала CNN. Она даже не извинилась перед главой государства за фейк, который несколько дней назад подал телеканал. При этом воспользовалась правом напрямую задать вопрос белорусскому лидеру и получить ответ. У меня возникает встречный вопрос: "А может ли кто-то из наших журналистов так же встать и спросить что-то у американского президента. Очень сомневаюсь", - отметил обозреватель газеты.
"Правильно мы поступаем или нет - время покажет. Но есть внутренняя убежденность и вера в то, что делаем. Ведь, как говорит наш Президент, честность должна быть определяющей в работе журналиста", - резюмировал Александр Евсеенко.-0-
Александр Евсеенко подчеркнул, что на такого рода форумах был неоднократно, однако эта встреча отличалась и продолжительностью, и степенью открытости: "Никто никого ни в чем не ограничивал. Президенту задавали абсолютно разные вопросы. При этом глава государства давал не просто конкретные ответы, а в чем-то даже делал жесткие формулировки. Этим он показывал, что в Беларуси видят, кто против них работает, кто стоит за ситуацией, которая сложилась за последний год в стране. Это было своего рода предупреждением. Как сказал Президент: "Лучше не пытайтесь! Хуже будет только вам!"
Обозреватель уверен: такая открытость говорит о смелости и чистоте помыслов Президента. "Зная, что аккредитованы и западные СМИ, он, как говорится, с открытым забралом вступил в диалог. Отвечал на вопросы не просто достойно, а, выражаясь на борцовском сленге, уложил их на лопатки", - сказал Александр Евсеенко.
Свое мнение у журналиста и относительно негативного взгляда на представителей госСМИ со стороны альтернативных источников. Журналист убежден, что именно официальные медиа сохранили объективность и ответственность за предоставляемую информацию. "Думаю, все обратили внимание на журналистку с канала CNN. Она даже не извинилась перед главой государства за фейк, который несколько дней назад подал телеканал. При этом воспользовалась правом напрямую задать вопрос белорусскому лидеру и получить ответ. У меня возникает встречный вопрос: "А может ли кто-то из наших журналистов так же встать и спросить что-то у американского президента. Очень сомневаюсь", - отметил обозреватель газеты.
"Правильно мы поступаем или нет - время покажет. Но есть внутренняя убежденность и вера в то, что делаем. Ведь, как говорит наш Президент, честность должна быть определяющей в работе журналиста", - резюмировал Александр Евсеенко.-0-