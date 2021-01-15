При окунаниях в купель на Крещение будут соблюдаться все необходимые санэпидмероприятия

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При окунаниях в купель на Крещение будут соблюдаться все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Храпков.

"Будут созданы все условия, чтобы не допустить распространения COVID-19. Будет организована термометрия и дистанцирование. То есть людей будем запускать поочередно, чтобы соблюдалась дистанция как минимум 1,5 м", - рассказал Дмитрий Храпков.

Как добавила профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Елена Григоренко, это необычное Крещение в период пандемии. "Крещенские купания - массовое мероприятие, на котором противоэпидемические мероприятия тоже никто не отменял. Это место большого скопления людей. К этому мероприятию нужно подходить продуманно и с соблюдением всех необходимых мер", - сказала она.-0-

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