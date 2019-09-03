Прием заявок для участия в конкурсе WorldSkills Belarus 2020 стартует осенью

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки от желающих поучаствовать в республиканском конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020 региональные оргкомитеты начнут принимать этой осенью. Об этом сообщила журналистам сегодня во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА проректор по научно-методическому обеспечению качества профессионального образования Республиканского института профессионального образования Наталья Шевченко-Савлакова.

"Прием и отборы заявок для участия в республиканском конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Belarus начнутся этой осенью. Каждое областное управление образования, в том числе комитеты по образованию, включают на 2019-2020 учебный год проведение отборочных соревнований, поэтому уже первые заявки будут получены осенью, а в декабре-январе будут проведены основные отборочные туры, которые будут завершены к марту следующего года", - объяснила Наталья Шевченко-Савлакова.

Поучаствовать в республиканском конкурсе могут учащиеся, студенты и молодые специалисты. Для этого достаточно подать заявку в районный оргкомитет. Учреждения образования или предприятия, которые инициируют подготовку участников, проводят внутренние отборы. Далее заявка направляется в региональный оргкомитет. Некоторые компетенции, которые не представлены во всех регионах Беларуси (вузовские специальности типа "технологии проектирования CAD"), отбираются на различных республиканских соревнованиях. Например, олимпиада по CAD-проектированию пройдет в ноябре этого года, после этого 10 лучших участников будут отобраны на республиканский конкурс.

Организаторы планируют увеличить список компетенций будущего республиканского конкурса профмастерства. "Благодаря первому опыту участия в конкурсе Future Skills на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019 будем рассматривать и отбирать специальности и компетенции профессий будущего на чемпионатную линейку республиканского конкурса. Хотелось бы поделиться опытом, которые приобрели в этом году в Казани, со всей Беларусью. Хотим приобщить к этому движению большинство наших вузов. Ведь большинство профессий, которые представлены на WorldSkills International, выходят за рамки рабочих специальностей. Многие технологии (облачные, защита компьютерной информации) уже преподаются в вузах, поэтому участие в чемпионатах профессионального мастерства поможет усовершенствовать и вузовскую подготовку", - заметила проректор.

Призеры республиканского конкурса WorldSkills Belarus попадают в банк талантливой молодежи Беларуси и поощряются премиями. Многие получают первые заявки от работодателей. Лучшие конкурсанты в своих компетенциях на республиканском конкурсе потом традиционно представляют Беларусь в составе нацсборной на международном конкурсе профессионального мастерства WorldSkills International.

Опыт участия в мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills помогает совершенствовать систему профподготовки кадров, проводить качественную модернизацию учебных центров и оборудования, закупать новые высокотехнологичные материалы и станки. После участия в мировом чемпионате Республиканский институт профессионального образования регулярно инициирует пересмотр содержания образовательных программ и введение новых специальностей. В прошлом сезоне были введены две новые специальности - "визуальный мерчандайзинг" и "сухое строительство". "После мирового чемпионата планируем использовать контакты с международными экспертами и международным сообществом, чтобы проводить стажировки в зарубежных странах и для повышения квалификации наших экспертов. Это влияет на улучшение качества образования. Примечательно, что с каждым годом движение WorldSkills набирает обороты среди региональных учебных заведений Беларуси. Если раньше нам приходилось стучаться к ним и приглашать поучаствовать, то теперь приходится выставлять конкурсные планки", - отметила представитель Республиканского института профессионального образования.

Соревнования 45-го международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills International проходили в Казани с 22 по 27 августа в 56 компетенциях. За звание лучших мастеров боролись более 1,3 тыс. конкурсантов из 63 стран. Белорусская сборная выступала в 30 компетенциях таких направлений, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода, а также в трех новых компетенциях в направлении Future Skills - квантовые технологии, промышленный дизайн и технологии информационного моделирования зданий (BIM).

Благодаря широкому международному сотрудничеству движение WorldSkills демонстрирует преимущества и важность профессиональной подготовки и обучения для молодежи и экономики, помогает молодым специалистам повышать свое профессиональное мастерство. Соорганизаторами и партнерами чемпионата являются министерства образования и промышленности Беларуси, отечественные и зарубежные производители и поставщики оборудования, материалов, инструмента.-0-

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