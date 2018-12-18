Проект обновленного Налогового кодекса принят в первом чтении

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня в первом чтении проект обновленного Налогового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.
Представляя законопроект парламентариям, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко назвал в числе основных новаций упрощение администрирования налогов, изменение подходов к начислению пеней (размер пени не может превышать сумму доначисленного по результатам проверки налога).
Предлагается также предусмотреть экстерриториальный принцип обслуживания физлиц, то есть люди смогут обращаться в любой налоговый орган, а не только по месту жительства.
Кроме того, законопроектом предлагается отменить ставку налога на недвижимость в отношении объектов сверхнормативного незавершенного строительства (составляет 2%). Планируется, что местные советы больше не смогут увеличивать до 10 раз ставки налога на недвижимость на неиспользуемые и неэффективно используемые объекты, а также земельного налога на занятые ими участки.
Налоговый кодекс корректировался комплексно с учетом поручений главы государства. Президент поставил задачу обеспечить простоту и понятность норм НК.-0-
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