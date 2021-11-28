28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленной Конституции в первой половине декабря представят на общественное обсуждение, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, сообщает БЕЛТА.

"Я думаю, что в первой половине декабря мы сможем ознакомиться (с проектом обновленной Конституции - Прим. БЕЛТА), когда придем к окончательному решению буквально по нескольким позициям, которые прозвучали на совещании у главы государства. И я уверен, что дальнейшая работа над Конституцией будет продолжена уже на площадках в ходе всенародного обсуждения", - сказал Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента призвал белорусов принять активное участие в обсуждении проекта Конституции. "Потому, что на этом этапе тоже могут поступить предложения, которые будут заслуживать внимания. Мы будем их учитывать в своей работе для того, чтобы окончательно по результатам всенародного обсуждения выйти на Конституцию, чтобы она сохранила социально-ориентированную направленность с опорой на сильное государство, на сильные традиции, которые существуют у нас в стране", - констатировал он.-0-