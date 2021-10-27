Проект указа об автоперевозках пассажиров внесен на рассмотрение в Совмин

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа "О вопросах автомобильных перевозок пассажиров" внесен на рассмотрение в Совет Министров. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект указа мы внесли в Совмин. Далее процедура на уровне Совета Министров, других госорганов будет проходить согласование. Думаю, в ближайшее время этот документ нам удастся со всеми согласовать. После этого он будет внесен в Администрацию Президента на рассмотрение главы государства", - сказал Андрей Гладкий.

По его словам, нормы проекта указа будут распространяться на две сферы - автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении автобусами и перевозки пассажиров автомобилями такси. "Этот проект в первую очередь был разработан с точки зрения обеспечения безопасности. По статистике, при перевозке автомобилями такси в 2019 году погибло 7 пассажиров, в 2020 году - 16, за первое полугодие 2021 года - уже 5 человек. Налицо не радужная динамика, когда по вине перевозчика гибнут люди. Происходит это из-за того, что водителю такси, чтобы заработать (зачастую от него этого требует как наниматель, так и диспетчеры такси, владельцы электронных информационных систем), приходится работать по 16-18 часов в сутки, в то время как продолжительность рабочего времени не должна превышать 12 часов. После нахождения водителя за рулем более 12 часов в сутки происходят необратимые процессы, которые вводят его в состояние стресса, соответственно отсюда ухудшение безопасности движения, ДТП и гибель людей", - пояснил он.

Второй важный момент, которому в документе уделено внимание, - несоблюдение автоперевозчиками требований законодательства. "Мы считаем, что требования достаточно просты и понятны всем, однако есть отдельные перевозчики, которые в погоне за быстрым рублем не соблюдают требования законодательства по безопасности, прохождению техосмотра, страхованию гражданской ответственности. Плюс наблюдается достаточно серьезный процент теневого рынка междугородних автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении", - обратил внимание начальник управления.

Минтранс в связи с этим предлагает ввести регистрационные карты транспортного средства, карты допуска водителя авто, диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчера такси (в электронном виде). "Предполагается, что это будет единовременное получение карт. В дальнейшем продлевать их действие или делать другие манипуляции с этими картами не потребуется, - отметил Андрей Гладкий. - Эта мера вводится для того, чтобы побудить перевозчиков соблюдать требования законодательства, а также не допускать на рынок недобросовестных перевозчиков. За допущение нарушений действие карт допуска будет прекращаться. Соответствующая деятельность без них будет считаться незаконной и запрещаться. В целом это приведет к созданию здоровой конкуренции в сфере перевозок пассажиров, а также к повышению безопасности".-0-

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