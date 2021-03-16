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16 марта 2021, 10:29

Профилактическая акция "Будь в безопасности!" пройдет 19-24 марта в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская профилактическая акция "Будь в безопасности!" пройдет 19-24 марта в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

"В январе - феврале на территории республики совершено 181 дорожно-транспортное происшествие с участием уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, возчики), в которых 38 человек погибли и 143 получили травмы. От общего количества погибших в ДТП данная категория составляет 58,5%, - рассказали в ГАИ. - В целях минимизации сезонных негативных тенденций в сфере безопасности дорожного движения Госавтоинспекция в период с 19 по 24 марта организует по всей стране проведение профилактической акции "Будь в безопасности!" по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения".

В этот период будет проведена широкая информационно-разъяснительная работа в средствах массовой информации и среди населения о проблеме травматизма пешеходов, велосипедистов, возчиков, причинах и условиях совершения ДТП с их участием.

Повсеместно наряды ГАИ будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам. Также сотрудники дорожно-патрульной службы отработают участки автомобильных дорог, улицы населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов, велосипедистов, возчиков. В то же время повышенное внимание сотрудников ГАИ будет уделено пресечению нарушений правил как со стороны водителей, так и уязвимых участников дорожного движения, в том числе в части использования световозвращающих элементов.

Кроме того, во взаимодействии с заинтересованными организациями и предприятиями будет организован действенный контроль по оперативному устранению недостатков в содержании улиц и дорог в безопасном для дорожного движения состоянии. Пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения, неожиданное появление на дороге, отказ пешеходов от использования в темное время суток световозвращающих элементов, нахождение на проезжей части в состоянии опьянения, приводят к трагическим последствиям. Чаще всего нетрезвые люди не в состоянии контролировать свои поступки. Они падают, передвигаются ползком, сидят либо засыпают прямо на проезжей части.

"Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы обнаружили граждан, которые своим поведением создают угрозу безопасности, незамедлительно позвоните по телефону 102. Своим звонком вы можете спасти жизнь", - добавили в ГАИ.-0-

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