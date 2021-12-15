Проректор БГАТУ: студентам важно владеть ситуацией по вопросам предстоящего референдума

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентам важно владеть ситуацией по вопросам предстоящего референдума, заявил журналистам проректор по учебной и воспитательной работе БГАТУ Владимир Синельников. Сегодня на базе вуза депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич проводит встречу с общественностью в рамках проекта белорусского общества "Знание" "В режиме правды" и подготовки республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень признательны, что нам выпала большая честь принимать такую диалоговую площадку с известными политическими деятелями. Конечно, для студентов очень важно знать различные взгляды и мнения, а также всесторонне владеть ситуацией по вопросам предстоящего референдума. Потому что все происходящее в стране сегодня нацелено на дальнейшее развитие молодежи, на их будущее и процветание нашей страны", - сказал Владимир Синельников.

По его словам, белорусская молодежь принимает активное участие в развитии своей страны. "Есть много студентов, которые интересуются политическими событиями, происходящими в нашей стране. С их стороны звучит много инициатив. Есть много идей, которые они реализуют и по линии БРСМ, и по линии "Белой Руси", - отметил проректор.

Как ожидается, такие диалоговые площадки пройдут по всей стране с широким участием общественности.-0-