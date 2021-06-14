Протасевич: я хотел уйти из политических движений, происходящее разочаровало меня

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роман Протасевич заявил сегодня журналистам, что хотел уйти из политических движений из-за своего разочарования в происходящем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мой уход из проекта Nexta был связан с тем, что я видел, какие процессы происходят, и боялся, что он пойдет по пути "Хартии-97" - начнет постепенно терять аудиторию, станет более желтым, будет ввязан в политические игрища. Уходя из проекта, уезжая из Варшавы, я надеялся, что приеду в Вильнюс, буду работать при штабе Тихановской и встречу свято верящих в идеалы людей. Первое время я видел вокруг себя много людей таких же, как я. Но потом ситуация стала меняться, стало все больше внутренних распрей, политических игр, собственных амбиций. Все стало превращаться в какие-то собственные разборки. То, что происходило с конца осени и до сих пор, оставило меня в глубоком разочаровании", - сказал Роман Протасевич.

"Я вообще хотел уйти из Telegram-каналов, из политических движений. Хотел уйти из политики, из этих распрей, внутренних игр, потому что мне всегда это было абсолютно чуждо", - заявил он.-0-