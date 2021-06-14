Протасевич: место, в котором я сейчас нахожусь, для меня самое безопасное

Роман Протасевич во время брифинга
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роман Протасевич заявил во время общения с журналистами, что место, где он сейчас находится, для него самое безопасное, передает корреспондент БЕЛТА.
"Место, в котором я сейчас постоянно нахожусь, для меня, как мне кажется, самое безопасное. Потому что я прекрасно понимаю, что многие меня считают предателем. Хотя я хочу подчеркнуть, что я никого не предавал, - сказал Роман Протасевич. - Скажу честно, наверное, если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту. Конечно, я нахожусь в СИЗО, но со мной нормально обращаются. У меня нет никаких жалоб и претензий".
Роман Протасевич добавил, что всегда в своих действиях руководствовался исключительно своими убеждениями. И сейчас он принял осознанное решение сотрудничать со следствием.-0-