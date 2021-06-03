Протасевич о фотографиях с Донбасса: я просто строил из себя бравурного вояку

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роман Протасевич в программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ рассказал, принимал ли он участие в боевых действиях в зоне антитеррористической операции в Украине, сообщает БЕЛТА.

Роман Протасевич заявил, что в зоне антитеррористической операции в Украине в 2014 году он пробыл только полтора месяца и ни разу не принимал участия в боевых действиях. Он состоял в белорусском отряде "Погоня", так получилось, что его присоединили к подразделению "Азов". По словам молодого человека, попавшие в сеть фотографии были сделаны на полигонах.

Он также опроверг давние заявления, сделанные в интервью об участии в боях в Донбассе. Роман Протасевич сказал, что он просто строил из себя "бравурного вояку" и жалеет о том, что имел хоть какое-то отношение к тем событиям.-0-