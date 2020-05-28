Противовирусные препараты и материалы для масок - молодые ученые участвуют в исследованиях по COVID-19

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые ученые Национальной академии наук активно участвуют в различных перспективных исследованиях, в том числе связанных с COVID-19. Об этом сообщил главный ученый секретарь Национальной академии наук, председатель Совета молодых ученых Андрей Иванец во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Научная молодежь легко перестраивается и быстро вникает в ту тематику, которая представляет наибольший интерес на современном этапе. Наши молодые ученые активно вовлечены в решение самых актуальных задач, в том числе в исследования, связанные с коронавирусом", - сказал Андрей Иванец.

Коллективы двух организаций НАН - Института биоорганической химии и Объединенного института проблем информатики - с января начали совместную работу по компьютерному моделированию, скринингу и поиску потенциальных соединений, обладающих противовирусной активностью для борьбы с COVID-19. "Подготовлена научная публикация с первыми результатами этих исследований. Приятно, что в авторском коллективе есть молодые ученые", - отметил главный ученый секретарь.

Исследования в области выявления фундаментальных аспектов появления клеточного иммунитета у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, ведутся в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН и в Институте физиологии НАН. Институт химии новых материалов НАН разрабатывает материалы фильтрационного назначения с особыми биоцидными характеристиками. Они могут использоваться для создания повязок, масок и средств индивидуальной защиты. В эти перспективные исследования тоже вовлечены коллективы молодых ученых.

Станислав Юрецкий во время круглого стола

"Хороший показатель вовлеченности молодых ученых в прорывные, передовые исследования Академии наук - их участие в коллективах исследователей, чьи разработки вошли в топ-10 лучших по итогам ежегодного конкурса. Эти разработки вносят существенный вклад в мировую науку. За последние годы почти в каждом таком успешном коллективе были молодые ученые", - добавил заместитель председателя Совета молодых ученых, главный специалист отдела научно-аналитической работы аппарата НАН Станислав Юрецкий.-0-

Фото Максима Гучека

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