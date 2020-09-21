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21 сентября 2020, 10:44

Путин поручил к 15 октября доложить о сроках поставки вакцины от коронавируса в Беларусь

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21 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ определить сроки поставок вакцины "Спутник V" в Беларусь и доложить ему до 15 октября. Как сообщается на сайте Кремля, такое поручение Президент РФ дал по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 26 августа.

"Определить сроки поставок вакцины "Спутник V" в Республику Беларусь. Доклад - до 15 октября 2020 года", - говорится в перечне поручений.

Министерство здравоохранения Беларуси уже получило пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В исследование будет включено около 100 участников. Желающие принять участие в вакцинации могут подать заявку на сайтах восьми медицинских учреждений, выбранных в качестве исследовательских центров. Испытания в Беларуси являются частью крупномасштабного испытания вакцины "Спутник V", проводимого в России.

14 сентября на переговорах в Сочи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко Президент России Владимир Путин сообщил, что Беларусь стала участвовать в последней стадии испытаний российской вакцины от коронавируса. По мнению российского лидера, это позволит не только наладить производство, но и обеспечить нужный уровень вакцинации.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.-0-

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