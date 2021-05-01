Работники всех отраслей выступили с требованием отменить незаконные санкции - ФПБ

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники всех отраслей экономики выступили с требованием отменить незаконные санкции. Такое заявление было сделано сегодня во время пикета, состоявшегося у здания посольства США в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Символично, что пикет против дискриминационных мер, принятых властями США в отношении ряда белорусских предприятий, состоялся 1 мая. Именно в этот день более ста лет назад американские власти приняли беспрецедентно жесткие меры, чтобы ограничить трудовые права работников. В память об этом трудящиеся всего мира и объединяющие их профсоюзы 1 мая выступают за основополагающее право человека - право на достойный труд, за возможность трудиться без искусственных ограничений, обеспечивать себя и свою семью.

"Сегодня мы видим, что история фактически повторяется. Только на этот раз американские власти замахнулись на трудовые права белорусов и ввели меры, которые нарушают право на труд и могут лишить людей рабочих мест и заработной платы. В этих условиях профсоюзы выступили с инициативой проведения 1 мая солидарной акции протеста, - рассказали в пресс-службе ФПБ. - Чтобы общими усилиями добиваться отмены неправомерных решений, которые направлены против людей".

В ФПБ отметили, что санкции могут затронуть интересы более 35 тыс. человек - работников предприятий нефтехимического комплекса. Кроме того, пострадают их семьи, дети. Также возобновление санкций несет угрозу сотням тысяч работников предприятий-партнеров как в нашей стране, так и за рубежом.

Сегодня от имени 15 отраслевых профсоюзов, в рядах которых люди со всех регионах и отраслей, направлено обращение непосредственно в Администрацию Президента США.

"По сути, реакция или отсутствие реакции на это обращение очень четко покажет, важны ли для "демократической" Америки права и интересы простых белорусов", - подчеркнули в Федерации профсоюзов Беларуси.-0-

Председатель ФПБ Михаил Орда (в центре)

Профсоюзы консолидированно выступили против возобновления санкций США

ФОТОФАКТ: Работники всех отраслей экономики выступили с требованием отменить незаконные санкции

Фото Сергея Шелега