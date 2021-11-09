Рачков: польские власти нарушают международное гуманитарное право

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские власти нарушают международное гуманитарное право, заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, говоря о ситуации с мигрантами на границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Польские власти ввели чрезвычайное положение, стягиваются войска, которые используются против мирного населения. На границе люди находятся в ужасном положении, им не оказывается какая-либо помощь. То есть здесь налицо нарушение польскими властями своих обязательств в рамках международного гуманитарного права", - сказал Сергей Рачков.

По его словам, возмущает и тот факт, что власти Европейского союза не обращают внимания на эту сложную, взрывоопасную ситуацию. "То, что осуществляется польскими властями, выходит за рамки не только здравого смысла, но и создает напряженность с точки зрения региональной безопасности на границе. Наши пограничники ведут себя очень сдержанно, профессионально. Мы оказываем максимальную помощь тем людям, которые оказались в этой беде не по вине Беларуси. Мы не приглашали граждан Сирии, Ирака, других стран Ближнего Востока в свободную, толерантную, цивилизованную Европу. То, как ведут себя представители ЕС, активным членом которого является и Польша, не вписывается ни в какие рамки международного права и цивилизованного отношения к людям", - подчеркнул сенатор.

"Я бы хотел призвать народных избранников Польши, парламентариев, обратить внимание на складывающуюся ситуацию, включиться в ее разрешение мирными, цивилизованными мерами. Белорусские парламентарии также готовы к этой работе и взаимодействию. У нас с Польшей существуют межгосударственные механизмы по обсуждению всевозможных вопросов и ситуации на границе. Только с помощью конструктивных методов, взаимного поиска разрешения ситуации можно выйти из этого сложнейшего положения. Но в первую очередь следует обратить внимание на людей, которые оказались в небезопасной ситуации. Европейский союз должен включаться, не дискутировать о каких-то санкциях в отношении Беларуси, а посмотреть, что происходит на границе Евросоюза, как ведет себя так называемая цивилизованная нация в отношении других людей, которые оказались в беде не по своей вине", - отметил Сергей Рачков.-0-