Радоман об обсуждении изменений в Конституцию: думаю, будет достигнут разумный консенсус

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления агрокомбината "Снов", член Конституционной комиссии Николай Радоман уверен, что в результате обсуждений предложений по внесению изменений в Конституцию будет достигнут разумный консенсус. Об этом он сегодня сообщил журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня проходит третье заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях Президента Беларуси и правительства - Совета Министров.

"Это важнейший вопрос. Поступало при обсуждении много вопросов. И сегодня идут дискуссии. И мы комиссией собирались на прошлой неделе, обсуждали очень глубоко эти все вопросы", - сказал Николай Радоман.

По его словам, сегодня пока рано говорить о том, какие в итоге будут приняты решения. "Все находится в стадии обсуждения, особенно по полномочиям главы государства, правительства, - отметил член КС. - Идут глубокие обсуждения. Я думаю, будет достигнут разумный консенсус, что будет вынесено Конституционной комиссией для дальнейшего всеобщего обсуждения на референдуме".

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. Тогда был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц.-0-

Фото Максима Гучека