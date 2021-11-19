Рахманов: основные критерии совершенствования Конституции - мир, независимость, благополучие людей

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные критерии совершенствования Конституции - мир, независимость, благополучие людей, заявил сегодня журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Рахманов напомнил, что по распоряжению Президента создана рабочая группа по доработке проекта Конституции. "Идет действительно огромная работа, которая проводится ежедневно. Буквально с раннего утра и до позднего вечера в различных форматах, на различных площадках рассматриваются положения, которые могут стать возможной редакцией изменений и дополнений в Конституцию. Не только главами, разделами или статьями нашей Конституции, но нормами и буквально даже отдельными словами, которые предлагается ввести в Конституцию в виде дополнений и изменений", - сказал Александр Рахманов.

Заместитель госсекретаря Совета безопасности добавил: "Президентом поставлена задача для рабочей группы, чтобы все эти предложения, изменения, дополнения анализировались и оценивались с позиции соответствия трем основным критериям - мир, независимость, благополучие людей. Как видите, каждый из этих критериев неотрывно связан с тематикой безопасности".

Александр Рахманов сегодня принимает участие в международной научно-практической конференции "Основные направления совершенствования системы национальной безопасности", которая проходит в Минске.

Мероприятие проводится Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси, Следственным комитетом и Институтом повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета. Конференция направлена на привлечение экспертного и научного сообщества к работе по совершенствованию концептуальных основ в сфере национальной безопасности.

В мероприятии для обмена опытом в противодействии современным вызовам и угрозам, совершенствования законодательства и мер государственного реагирования в данной сфере принимают участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Исполнительного комитета СНГ, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, учебных заведений и научного сообщества Беларуси.-0-

Фото Павла Орловского